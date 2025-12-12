Помічник Путіна підкреслив, що припинення вогню може настати лише після виведення ЗСУ з Донбасу, а потім можна обговорювати, що там буде.

Москва поки що не бачила відкорегованих версій мирного плану США щодо врегулювання війни в Україні, повідомив помічник президента РФ Володимира Путіна з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков пишуть РосЗМІ.

Ушаков прогнозує, що не всі пропозиції в новому плані можуть сподобатися очільнику Кремля.

"Те, що американці зараз узгоджують з європейцями, з українцями, зрештою має бути показано нам. Що, природно, викличе відповідну реакцію. Я думаю, що ми теж не всім будемо задоволені", - сказав Ушаков.

Додається, що після вихідних Росії можуть надати документ для аналізу, а в найближчі два дні заплановані додаткові консультації США з представниками України та країн ЄС.

Також Ушаков не виключив, що на Донбасі буде Російська гвардія, а не війська.

"Цілком можливо, що там не буде безпосередньо військ, ні російських, ні українських. Так, але буде Росгвардія, буде наша поліція, буде все, що потрібно для дотримання порядку і організації життя", - зазначив помічник Путіна.

Також він підкреслив, що не має сумнівів в тому, що рано чи пізно Донбас перейде під повний контроль Росії.

"Рано чи пізно. Якщо не шляхом переговорів, то військовим ця територія перейде під повний контроль Російської Федерації. Тільки від цього буде залежати і все інше. Тобто припинення вогню може настати тільки після виведення українських військ. А що там буде потім — про це можна, на мій погляд, вести розмову", - сказав Ушаков.

"Мирний план" США: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що радник Путіна з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков заявив, що зустріч очільника Кремля з президентом США Дональдом Трампом не обговорювалася під час зустрічі з американською делегацією в Москві. Ушаков розповів, що зять Трампа Джаред Кушнер імпонує російському диктатору. Він назвав зустріч Путіна з Віткоффом та Кушнером "досить успішною".

Також ми писали, що також Ушаков поділився, що Путін та спецпредставник президента США Стів Віткофф досягли рівня взаєморозуміння, який зробив їхні останні переговори "справді дружніми". За словами помічника російського диктатора, Путін та Віткофф "розуміють один одного без слів". Ушаков також додав, що поряд зі шармом та дружелюбністю Віткоффа, зять Трампа Джаред Кушнер "додав елемент системного підходу".

