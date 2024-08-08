За словами Замриги, на Куп'янському напрямку ситуація тривалий час контрольована, але складна.

На Куп'янському напрямку ворог намагається знайти слабкі місця в обороні ЗСУ. Про це розповіла начальниця служби зв'язків з громадськістю 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого Надія Замрига.

За її словами, на Куп'янському напрямку ситуація тривалий час контрольована, але складна.

"Ворог постійно проводить штурмові дії, намагаючись знайти слабкі місця в обороні наших підрозділів, але це йому не вдається. А коли йому це не вдається, тоді спостерігаємо емоційні дії з боку росіян. Тобто ворог починає бити по населених пунктах за Осколом. Потерпають Петропавлівка, Синьківка, Куп'янськ та навколишні села. Росіяни б'ють КАБами та артилерією", - розповіла Замрига в етері телеканалу "Еспресо".

Відео дня

Вона додала, що бригадою було знищено ворожий "Град" на Куп'янському напрямку.

"Нещодавно працювала ворожа БМ-21 "Град" по наших позиціях. Наша аеророзвідка вчасно її виявила, і оператори FPV-дронів знищили ворожий "Град". Це дуже важка, складна й небезпечна робота багатьох підрозділів", - розповіла начальниця служби зв'язків з громадськістю.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Російські окупанти активізували застосування авіації для нанесення ударів по прикордонню Сумської області. Про це йдеться в Оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ.

"Сьогодні окупанти активізували застосування авіації по прикордонних районах Сумської області. На даний час відомо про 16 авіаційних ударів із застосуванням 23 керованих авіаційних бомб", - йдеться у зведенні.

Зокрема, під удари ворога потрапили райони таких населених пунктів як Привілля, Павлівка, Басівка, Новеньке, Юнаківка, Кияниця, Яблунівка, Пушкарівка, Кондратівка та Могриця.

Вас також можуть зацікавити новини: