Досі українські дрони в цей регіон РФ не залітали.

Атаку на Ухтинський нафтопереробний завод у Республіці Комі 10 серпня здійснили дрони Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Про це повідомили власні джерела УНІАН в ГУР.

Зазначається, що було уражено підприємство "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка", також відоме як Ухтинський НПЗ. Підприємство розташовано на території Республіки Комі в місті Ухта за понад 2000 кілометрів від кордону України. Як зазначили джерела УНІАН, уражений обʼєкт задіяний у забезпеченні російської армії паливно-мастильними матеріалами.

За інформацією місцевих телеграм-каналів, мешканці міста чули кілька гучних вибухів в районі НПЗ, після яких на підприємство рушили пожежні автомобілі, медичні та інші екстрені служби. Окремі пабліки повідомили, що внаслідок атаки щонайменше одна цистерна на території НПЗ отримала пробоїну. Також місцеві мешканці повідомляли про відключення електроенергії та мобільного інтернету на тлі атаки.

Відео дня

"Дрони уразили резервуар з нафтопродуктами з подальшим розливом вмісту та пошкодили установку з переробки газу та газового конденсату, що використовується для виготовлення пропан-бутану та бензину", - повідомили джерела УНІАН.

Атака дронів по Росії в ніч на 10 серпня

Як писав УНІАН, минуої ночі низка російських регіонів зазнали атаки українських дронів. Зокрема великий резонанс отримала атака по Саратовському НПЗ, де після прильоту дронів спалахнула масштабна пожежа. Пізніше аналітики відкритих даних з'ясували, куди саме влучили українські дрони.

Також повідомлялося, що вперше від початку війни українські дрони дісталися Республіки Комі - одного з північних регіонів Росії. Через атаку вирішили евакуювати місцевий ТРЦ, який чомусь розташований впритул до НПЗ.

Вас також можуть зацікавити новини: