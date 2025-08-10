Також у місті Ухта евакуювали відвідувачів торгового центру "Ярмарка", який розташований поруч із НПЗ.

Українські дрони, ймовірно, вперше атакували Республіку Комі. За попередньою інформацією, було уражено Ухтинський нафтопереробний завод, який розташований приблизно за 2000 км від кордону РФ з Україною. Про це пише російське видання Gazeta.ru.

Зазначається, що в місті Ухта евакуювали відвідувачів торгового центру "Ярмарка". За словами очевидців, було чутно кілька вибухів біля будівлі ТЦ. Поруч розташований Ухтинський НПЗ.

Місцеві Telegram-канали повідомляють, що в Ухті працює оповіщення про загрозу ударів безпілотників. Також загрозу оголошено в населених пунктах Нижній Одес, Печора та Усинськ.

Відео дня

У соцмережах місцеві жителі публікують інформацію про те, що на території Ухтинського НПЗ працюють екстрені служби після серії вибухів. Вони заявляють, що на території підприємства виникла пожежа після ударів безпілотників.

Російське видання Mash пише, що атаку могли здійснити польські дрони FlyEye. Цей безпілотник має довжину близько двох метрів і може перебувати в повітрі від півтори години на швидкості 120 км/год на висоті до 3500 м.

Удари по території Росії - важливі новини

Нагадаємо, що в ніч на 10 серпня Сили безпілотних систем України, разом з іншими складовими Сил оборони, завдали удару по Саратовському нафтопереробному заводу. Внаслідок влучання безпілотника на території підприємства зафіксовано вибухи та пожежу. Його річна потужність переробки становить до 7 мільйонів тонн нафти.

Крім того, безпілотники Центру спецоперацій "А" Служби безпеки України вразили логістичний хаб у населеному пункті Кзил-Юл, Республіка Татарстан. Там зберігаються готові до використання "Шахеди", а також іноземні комплектуючі.

Вас також можуть зацікавити новини: