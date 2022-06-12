Як мінімум п'ять бойових машин піхоти вже готові до відправки, якщо на те буде відповідне рішення уряду.

Частина БМП Marder німецького виробника Rheinmetall, які були зняті з озброєння Бундесвером, наразі пройшли модернізацію і можуть бути відправлені в Україну хоч сьогодні.

Тепер все, що потрібно – це відповідний дозвіл від Шольца, заявив гендиректор концерну Армін Паппергер в інтерв'ю Bild.

За його словами, як мінімум п'ять бойових машин вже готові до відправки. Загалом компанія наразі модернізує 100 таких БМП.

Ми знаходимося в процесі ремонту 100 бойових машин піхоти Marder, перші машини вже готові. Коли і куди вони повинні бути доставлені, вирішує федеральний уряд – підтвердив він.

Крім цього, на заводі щосили йде модернізація 88 танків Leopard 1 й декількох Leopard 2.

Зауважимо, що німецький концерн Rheinmetall ще у квітні звернувся до федерального уряду із запитом про дозвіл на поставку Україні 100 бойових машин піхоти Marder, але отримав відмову.

Раніше УНІАН вже писав, що за останні дев'ять тижнів уряд Німеччини звело до мінімуму військову підтримку України. Зазначається що в період з 30 березня по 26 травня в Україну надійшло всього дві партії зброї від уряду Німеччини. Обидві партії містили лише невеликі пристрої.

Водночас, німецький уряд відмовляється передавати Україні свої танки, у тому числі через побоювання, що ЗСУ може використовувати їх для наступу на РФ.

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