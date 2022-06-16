Окупанти не вилазять з окопів через постійні обстріли ЗСУ.

Російські окупанти на Херсонщині потерпають від ЗСУ. Вони не вилазять з окопів, сивіють від страху, в кожній бабусі бачать коригувальника.

Про це свідчать телефонні розмови російських загарбників, які перехопила СБУ.

"Приїхав до пацанів на передок, бо вони як діди стали, постаріли. У них дах їде. Просто уяви: 24 на 7 тебе просто бомблять. Там, де вони перебувають, жорсткі бої. За місцевих – ніхто не певен: хто вони такі, що роблять. Може вони вночі ї*ашаться з нами, а вдень вони - типу мирні люди їздять машиною. Тут взагалі нікому не можна довіряти. Може баба йти з пиріжками, а вночі вона може бути полковником, корегувальником артилерії", – розповідає один окупант іншому.

"Колега" у відповідь дав співрозмовникові кілька порад про те, як треба воювати з українцями. Окупант натомість порадив тому "подзвонити Володьці" Путіну і розповісти те саме.

Росіянин визнав, що шансів просунутися на півдні України у них немає.

"У них там такі позиції... Щоб ти розумів, у нас навіть льотчики бояться літати! То свої збивають, то чужі", - каже він.

Як писав УНІАН, раніше радник голови ОПУ Олексій Арестович повідомив, що на Херсонському напрямку українські війська створили стійкий плацдарм на лівому березі Інгульця. Частина українських військових знаходиться на відстані 15 кілометрів від окупованого Херсона.

Вас також можуть зацікавити новини: