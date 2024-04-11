З початку повномасштабного вторгнення відбувся вже 51 обмін, в рамках яких було повернуто понад 3 тис. 100 українців.

Представник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Андрій Юсов наголошує, що з такого масштабу порушенням міжнародного гуманітарного права, як це зараз робить РФ, Європа не стикалася після Другої світової війни.

Про це він сказав в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо того, скільки РФ створила на тимчасово окупованих нею територіях України об’єктів, подібних до нацистських концентраційних таборів, аби тримати українців у заручниках.

"Особливо після масштабного вторгнення йдеться про масові воєнні злочини, масові порушення прав українських військовополонених з боку держави-агресора. А також таке нове явище для сучасного світу як цивільні полонені і незаконно утримувані цивільні особи. Це тисячі людей, які без будь-яких на те відстав і пояснень викрадені з власних осель тільки за те, що вони українці", - наголосив Юсов.

Він додав, що цих людей незаконно утримують в десятках різних місць: як призначених для утримання людей, так і заново створених і прилаштованих.

"Це різноманітні підвали. В різних установах, які часто взагалі не мають нічого спільного з утриманням людей. Ми можемо згадати лише, наприклад, сумнозвісний табір "Ізоляція", який знаходиться на території ОРДЛО, і який функціонував і до повномасштабного вторгнення", - зазначив представник розвідки.

Так, зауважив він, фіксується порушення прав утримання українських військовополонених та незаконно утримуваних цивільних.

"Це частина геноцидної війни Росії проти України. Зокрема, це може бути однією з причин, чому Міжнародний комітет Червоного Хреста не допускається, окрім поодиноких випадків, які можна перерахувати на пальцях однієї руки, повною мірою до місць утримання українців, яких ув’язнила Росія", - сказав Юсов.

Представник ГУР нагадав, що згідно з вимогами Женевської конвенції, МКЧХ має перевіряти, зокрема умови утримання, поводження, харчування, медичне забезпечення.

"Цього немає. І Росія не забезпечує належним чином захист та реалізацію прав українських військовополонених, цивільних, на відміну від України. Як би ми не ставилися до наших ворогів, умови утримання, які забезпечує наша держава для полонених окупантів, може бачити весь світ", - зауважив він.

Юсов додав, що місця утримання полонених росіян не лише відповідають, але й перевищують стандарти Женевських конвенцій, що стосується, зокрема харчування, медзабезпечення, доступу міжнародних представників та зв’язку з рідними.

На запитання, скільки українців вдалося визволити з російського полону та скільки Україна віддала полонених росіян, він нагадав, що від початку повномасштабного вторгнення відбувся вже 51 обмін, було повернуто понад 3 тис. 100 осіб.

"Серед них більшість наших військових, захисників, а також і цивільні. Це і чоловіки, і жінки. Представники різних підрозділів, структур. І робота над цим триває", - розповів представник ГУР.

Юсов також підкреслив, що фіксуються методи незаконного впливу та тиску на українських полонених. Вони фіксуються, зокрема у доповідях експертів Організації Об’єднаних Націй.

"Правда про це доноситься на увесь світ. З трибун міжнародних структур, організацій. І делегації регулярно відвідують всі необхідні установи. В Женеві, в Нью-Йорку, в інших точках світу. Для того, щоб донести правду про масові порушення з боку Росії Женевських конвенцій, міжнародного гуманітарного права, про необхідність впливу на державу-агресора з приводу обміну та якнайшвидшого повернення наших захисників", - сказав він.

Серед цих людей, підкреслив Юсов, є не лише військові, а й цивільні; є важкопоранені та важкохворі, жінки.

"З такого масштабу порушенням міжнародного гуманітарного права Європа не стикалася після Другої світової війни. Такими діями путінська Росія фактично знищує міжнародну архітектуру і безпеки, і захисту прав людини, і підважує все те, чого людство досягло в своїй роботі із захисту прав людини, військовополонених після страшних уроків Другої світової війни", - зазначив представник ГУР.

Українські полонені РФ

У листопаді 2023 року Комісія з питань встановлення факту полону представила проміжні підсумки роботи, відповідно до яких у російському полоні перебуває щонайменше 4 тис. 337 українців - 3 тис. 574 військових та 763 цивільних.

Крім того, раніше повідомлялося, що внаслідок повномасштабної війни Росії проти України безвісти зникли 26 тис. наших співгромадян: йдеться про 15 тис. військових та 11 тис. мирних жителів.

У березні член експертної ради Центру громадянських свобод Михайло Савва зазначив, що Росія утримує у полоні щонайменше 7 тис. українських цивільних. Серед них є і журналісти, зокрема кореспондент УНІАН Дмитро Хилюк.

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