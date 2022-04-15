Ще 698 будівель значно пошкоджено, а 187 частково пошкоджено.

У звільненому від російської окупації Ірпені пошкоджено понад 1 тис. будівель, 115 повністю зруйновано.

Про це у Telegram повідомив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин з посиланням на дані супутникового центру ООН Unosat.

"В Ірпені пошкоджено понад 1000 будівель: 115 зруйновано повністю, 698 значно пошкоджено, 187 частково пошкоджено. Це - 71% від території міста", - сказано у повідомленні.

Так, на основі зроблених супутникових знімків аналітики ООН Unosat підрахували приблизну кількість зруйнованих та пошкоджених будівель в Ірпені.

"Виявлено щонайменше 1060 таких об’єктів житлової та соціальної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, за даними ООН Unosat, це 4 заклади освіти та 3 заклади здоров’я. Аналітики центру зазначають, що знімки зроблені 31 березня 2022 року і дані є неповними через незначну хмарність.

28 березня Ірпінь звільнили від російських окупантів, після чого в місті провели зачистку.

Мер міста Олександр Маркушин розповів, що російські військові лютували в Ірпені - знищували все на своєму шляху, розстрілювали жителів, знущалися з жінок, дітей та навіть трупів.

З 6:00 12 квітня до 9: 00 п'ятниці, 15 квітня, у Київській області ввели комендантську годину.

Вас також можуть зацікавити новини: