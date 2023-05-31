Ворог не зміг завадити контрнаступу чи знищити вдосконалену систему ППО України.

Цього місяця російські окупанти вдавалися до масованих атак, однак вони не допомогли ворогу завадати українському контрнаступу, а ініціативу на полі бою було ще більше втрачено, констатує Міноборони Великобританії у новому зведенні.

Британські розвідники наголошують, що російські окупанти впродовж останнього місяця були вимушені передусім реагувати на дії України, а не просуватися до власних військових цілей.

"20 разів протягом травня 2023 року Росія завдавала нічних односторонніх ударів безпілотними літальними апаратами та крилатими ракетами вглиб України. У своїх ймовірних цілях з нейтралізації вдосконаленої протиповітряної оборони України та знищення українських сил контратаки Росія досягла мало успіху", – йдетьяс в зведенні.

Відео дня

У відомстві зазначають, що для реагування на напади партизанів на заході Росії окупанти були змушені передислокувати сили безпеки. Також сили намагаються стягнути туди, де передбачається контратака України – замість того, щоб заповнити проломи на лінії фронту навколо Бахмута.

"В оперативному плані російські командири, ймовірно, намагаються створити резервні сили та розмістити їх там, де, на їхню думку, відбудеться українська контратака", – акцентує розвідка.

Нічні атаки по Україні - що треба знати

Впродовж травня російські окупанти повернулися до практики масованих ударів по території України. Під час майже щоденних атак ворог випускав по українських містах ракети різних типів та десятки дронів-камікадзе іранського виробництва.

Під час 17 ворожих масованих атак окупанти цілилися по Києву. Під час останньої з них, що відбулася в ніч на 30 травня, по Україні було запущено 31 БПЛА, українська ППО знищила 29 з них. В Києві внаслідок влучення уламків російського БПЛА було зруйновано квартири на верхніх поверхах будинку в Голосіївському районі. Під час атаки одна людина загинула, 11 постраждали.

Вас також можуть зацікавити новини: