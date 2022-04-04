Наявні військові медзаклади Росії та Білорусі не можуть своїми потужностями забезпечити лікування поранених окупантів.

Значна частина російських військових, які повернулися живими з України в пункти постійної дислокації, намагаються звільнитися.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що ворог продовжує зазнавати втрат в ході повномасштабної збройної агресії проти України. За весь час російсько-української війни, з 24 лютого цього року, представники військового командування збройних сил Російської Федерації лише двічі оголошували втрати особового складу угрупування військ, що веде бойові дії на території нашої держави.

Незважаючи на так звану "офіційну" російську кількість втрат, періодично стає відомо про втрати окремих частин і підрозділів окупантів. Так, за наявною інформацією, втрати 20-ї мотострілецької дивізії (Камишин, Волгоградська область) 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу, зокрема: 33-го, 255-го, 294-го мотострілецьких полків, які повернулись в пункти постійної дислокації, склали до 40% особового складу, озброєння та військової техніки.

"Як наслідок – значна частина військовослужбовців, яким пощастило повернутися, намагається звільнитися", - зазначає Генштаб.

Також повідомляється, що наявні військові медичні заклади Росії та Білорусі не дозволяють забезпечити лікування такої значної кількості поранених на території України військовослужбовців окупаційних військ. Так, медичний персонал центральної районної лікарні у Глушково Курської області переведено на посилений режим чергування. Це пов’язано з тим, що в період з 29 березня по 2 квітня, з території Сумської області до зазначеного лікувального закладу надійшло близько 100 поранених окупантів.

Також в місті Ізюм, через значні втрати особового складу підрозділів 237-го танкового полку та 752-го мотострілецького полку 3-ї мотострілецької дивізії, загарбники були вимушені обладнати польовий шпиталь в приміщенні місцевої школи.

"На тимчасово зайнятих окупантом територіях Запорізької області, в місті Пологи, військовослужбовці збройних сил Російської Федерації захопили та замінували внутрішню територію центральної районної лікарні. Персонал і хворих попередили про заборону повертатись до лікарні. В приміщенні лікарні залишились поранені окупанти", - повідомив Генштаб.

Зазначається, що наявні втрати офіцерського складу російське військове керівництво намагається поповнити за рахунок офіцерів вищих військових навчальних закладів. За наявною інформацією, у військовій академії зв’язку, що у Санкт-Петербурзі, здійснюється термінова підготовка офіцерів до заміщення посад в бойових військових частинах.

Раніше в Міноборони України заявили, що російські окупаційні війська готуються оточити українські сили операції Об'єднаних сил і захопити Харків.

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