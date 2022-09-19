Зараз знаний футболіст встигає не лише виконувати свої армійські завдання, але й "волонтерить", збираючи гроші для підрозділу коханої-медика.

28-річний Віктор Мартян – професіональний футболіст. Грав за відомі українські клуби "Чорноморець" (Одеса), "Дніпро" (Черкаси), "Миколаїв", виступав також у Швеції та Вірменії. У лютому 2022 року Віктор підписав контракт із херсонським "Кристалом" й одразу розпочав наполегливі тренування, бо серйозно налаштовувався на футбольний сезон. Але гримнула війна...

Історію українця розказали на Facebook-сторінці 30 окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького, у якій він зараз служить.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Мартян майже місяць не міг виїхати з тимчасово окупованого росіянами Херсону, а коли нарешті вирвався з окупації – поїхав до Миколаєва, де служить його кохана Анна - лейтенант-медик ЗСУ. Згодом одразу попрямував до військкомату.

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"Раніше я був зовсім далекий від війська, тому рідні та багато друзів не зрозуміли моє рішення – казали: "Ну який з тебе солдат?!" Анна, яка тоді вже бачила кров і смерть, теж спочатку відмовляла", – зізнається Віктор. – "Але я вирішив: поки окупанти топтатимуть рідну землю – зміню бутси на берці. До самої перемоги!"

Після військового вишколу в навчальному центрі Мартян прагнув потрапити у підрозділ, де служить його кохана, аби пліч-о-пліч воювати і підтримувати один одного. Але доля і наказ розпорядилися інакше – Віктор став стрільцем 30 омбр.

"Зараз дуже радий, що потрапив у славетну 30-ту. Бригада гарно "робила смерть ворогам на Харківщині", взвод у нас – відмінний, поруч зі мною – суперові хлопці! Коли йшов до військкомату, трохи переживав, чи зможу витримувати армійський режим, чи подружуся зі зброєю… Але довгі роки у футболі, регулярні виснажливі навчальні збори, тренування та матчі, стали мені в пригоді. І з автоматом я швидко знайшов спільну мову – він мені вже, як друг, як брат, який завжди поруч", - розказує захисник.

Зараз знаний футболіст встигає не лише виконувати свої армійські завдання, але й "волонтерить", збираючи гроші для підрозділу Анни – найбільше допомагають друзі та знайомі футболісти, які гордяться своїм сміливим колегою.

Анна та Віктор нещодавно одружилися – командири відпустили їх на кілька днів до Одеси й по-армійськи "благословили" на шлюб.

"Після весілля ми роз’їхалися по своїм підрозділам, медовий місяць буде вже після перемоги", – каже Мартян. – "Так само як і продовження моєї футбольної кар’єри".

Раніше українська снайперка розказала про роботу на передовій і про перший вихід на бойове завдання, під час якого вона потрапила під обстріл.

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