У Чорному морі ракетоносії відсутні, але небезпека залишилась.

На південному напрямку ситуація залишається напруженою, ЗСУ вдалося знищити два ворожі танки та майже десять гармат.

Як повідомляє пресслужба Сил оборони півдня України, оперативна обстановка в цій зоні напружена. Триває контрбатарейна боротьба, та маневри силами й засобами. Наразі два бойові кораблі ворожого флоту маневрують поблизу узбережжя РФ та тимчасово окупованого Криму: один із них - в Чорному морі, інший - в Азовському. Ракетоносії заведені у пункти базування, але українські військові зазначають, що цей факт не зменшує небезпеки – ворог має можливість атакувати ракетами Україну, перебуваючи у певних бухтах.

За даними пресслужби, протягом доби противник застосував на півдні три FPV-дрони та скинув з БпЛА інших модифікацій сім осколкових боєприпасів. Також ворог здійснив близько 90 артилерійських обстрілів з використанням понад 520 снарядів, у тому числі 11 обстрілів населених пунктів. По Херсону ворог гатив шість разів, разом з тим обстріляно Антонівку, Берислав, Широку Балку, Дніпровське та Михайлівку на Херсонщині. Також з артилерії загарбники вдарили по Дмитрівці, акваторії й території Очаківської громади на Миколаївщині. Внаслідок саме артилерійських обстрілів поранено чотири цивільні людини, зруйновано чотири приватні будинки.

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Водночас українські захисники за минулу добу ліквідували 22 окупанти. Знищено два ворожі танки, вісім гармат та стільки ж одиниць автобронетехніки, а також - ударний БпЛА "Ланцет".

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Напередодні ЗСУ знищили на лівобережжі понад три десятки окупантів, два танки, БТР-82, дві реактивні системи залпового вогню "Град" та 18 гармат, 14 одиниць автобронетехніки окупантів, два ударні БпЛА "Ланцет" та два човни.

Вчора, 3 листопада, у Чорному морі перебувало на чергуванні шість бойових кораблів ворожого флоту, ракетоносії були заведені у пункти базування.

Йшлося, що окупанти завдали п’ять авіаційних ударів із застосуванням 18 керованих авіабомб по населених пунктах Херсонського та Бериславського районів. Поранення отримала цивільна людина, було зруйновано п’ять приватних будинків, пошкоджено будівлі підприємства та насосну станцію. Також загарбники застосували проти населення шість FPV-дронів та скинула з БпЛА інших модифікацій 24 осколкові боєприпаси. Через це було поранено людину, пошкоджено школу та два автомобілі.

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