Бійці оперативно-тактичного угруповання "Схід" відбивають атаки ворога, знищено 75 російських окупантів.

Упродовж поточної доби, 27 квітня, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 6 атак ворога.

Про це йдеться у повідомленні Операції об'єднаних сил у Facebook.

Повідомляється, що завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам.

Зокрема українські захисники знищили 5 танків, одну артилерійську систему, 21 одиницю броньованої техніки, одну бойову броньовану машину, один автомобіль та одну зенітну установку.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили одну крилату ракету та 3 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".

Водночас бійці оперативно-тактичного угруповання "Схід" відбивають атаки ворога, знищено 75 російських окупантів.

Про це повідомило ОТУ "Схід" у Facebook.

В повідомленні зазначається, що сьогодні в районі відповідальності ОТУ російські фашистські війська здійснили 3 атаки, тривають бої. Українські захисники знищили 75 окупантів, а також ворожу техніку - один БМП, два АТ та два безпілотні літальні апарати.

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