Українцям потрібно робити все для захисту від агресії Росії, вважає головний американський дипломат.

Чи має Україна під час війни з Російською Федерацією вчиняти дії за межами своїх кордонів - це окреме питання.

Українська сторона має сама обирати тактику, поділився свою думкою держсекретар США Ентоні Блінкен в ефірі телеканалу CNBC.

За його словами, громадянам України необхідно робити все для захисту від агресії РФ.

"Окреме питання полягає в тому, чи мають українці вчиняти дії, які виходять за межі їхніх кордонів. Мій власний погляд полягає в тому, що їм життєво важливо робити все для захисту від російської агресії. І вибір тактики в такому разі - їхнє власне рішення", - сказав головний американський дипломат.

Нагадаємо, Росія вдерлася в Україну 24 лютого рано вранці.

Спершу супротивник бомбив військові об'єкти, а потім у низці міст атакував і мирних жителів. Зокрема, під обстріли потрапляли жителі Києва, Харкова, Чернігова, Одеси, Миколаєва, Херсона й Маріуполя.

Лише в одному Маріуполі, за офіційними відомостями, загинули понад 20 тис. осіб.

Низка країн світу покарали російську сторону за війну з Україною - запровадили нові санкції.

Пізніше у мережі почала з'являтися інформація про вибухи на складах боєприпасів та про пожежі на нафтобазах в Росії, які знаходяться недалеко від кордону з Україною. Зокрема, стало відомо про пожежу на нафтобазі у Брянську.

27 квітня радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що інтенсивність "демілітаризації" прикордонних російських районів в наступні тижні лише суттєво зростатиме.

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