Відзнака засновується для відзначення особливих бойових заслуг, мужності, відваги та героїзму особового складу військових частин та зʼєднань.

Президент України Володимир Зеленський заснував відзнаку "За мужність та відвагу".

Про це йдеться опублікованому на сайті глави держави указі №310/2022 від 5 травня.

"З метою відзначення бойових звитяг особового складу військових частин (зʼєднань) ЗСУ та інших військових формувань, мужності та героїзму, виявлених військовослужбовцями в боротьбі за незалежність та територіальну цілісність України, вшановуючи їх високий бойовий дух та волю до перемоги, а також з метою розвитку традицій українського війська постановляю: заснувати почесну відзнаку "За мужність та відвагу"...", - сказано в тексті указу.

Зазначається, що відзнака засновується для відзначення особливих бойових заслуг, мужності, відваги та героїзму особового складу військових частин (зʼєднань) Збройних сил України, Нацгвардії, Держприкордонслужби, Служби безпеки України, Держслужби спецзвʼязку та захисту інформації, Держспецслужби транспорту, виявлених під час захисту державного суверенітету, незалежності, територіальної цілісності України, ведення бойових дій та виконання бойових (спеціальних) завдань.

Цю відзнаку присвоює президент за поданням головнокомандувача ЗСУ, керівника державного органу, що здійснює керівництво утвореним згідно з законом військовим формуванням.

Уточнюється, що у разі відзначення військової частини чи зʼєднання такою відзнакою до трубки верхівки древка бойового прапора відповідної частини чи зʼєднання прикріплюється двостороння стрічка зеленого захисного кольору, обшита по периметру золотавим кантом.

На одному кінці стрічки з обох сторін золотавими літерами вишиті напис "За мужність та відвагу" і зображення знака Княжої Держави Володимира Великого, а інший кінець стрічки з обох сторін прикрашений рослинним орнаментом та зображенням медальйона-підвіски знака президента України.

"Кінці стрічки прикрашені золотою бахромою, а розмір стрічки: 250 х 12 см. Стрічка завʼязується бантом розміром 30 см із двома горизонтальними променями та скріплюється синьо-жовтою розеткою діаметром 10 см. Стрічка є невідʼємною частиною Бойового прапора", - йдеться у тексті указу.

У разі відзначення почесною відзнакою військової частини чи зʼєднання, якому присвоєно почесне найменування, стрічка, що символізує почесну відзнаку, розміщується поверх стрічки з написом почесного найменування військової частини чи зʼєднання.

Водночас, військовослужбовці таких частин чи зʼєднань можуть носити нагрудні знаки, які вказують на їх приналежність до відповідних військових частин та зʼєднань.

Описи та малюнки таких нагрудних знаків, порядок їх носіння встановлюються Міністерством оборони України.

Цей указ набирає чинності з дня його опублікування.

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