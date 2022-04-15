Начальнику розвідки штабу 299-ї бригади тактичної авіації ЗСУ Олександру Кукурбі присвоєно звання Героя України.

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про нагородження 221 військовослужбовця Збройних сил України, з них 34 - посмертно.

Про це він сказав у своєму відеозверненні, розміщеному в Telegram-каналі глави держави.

"Вже традиційно, як і кожного вечора, я підписав укази про нагородження тих, хто найбільше відзначився у захисті нашої держави. 221 військовослужбовець Збройних сил України, з них 34 - посмертно. І двоє службовців Держспецзв'язку", - зазначив Зеленський.

Він розповів, що звання Героя України присвоєно начальнику розвідки штабу 299-ї бригади тактичної авіації ЗСУ майору Кукурбі Олександру Васильовичу. "Завдяки його сміливим діям знищено десятки одиниць ворожої техніки і сотні окупантів", - сказав президент.

Крім того, зазначив Зеленський, він нагородив "тих, чиї прізвища не можна назвати". "Але нагородив за те, що точно корисно для всіх", - додав він.

Нагадаємо, Зеленський розповів, як змінив думку про багатьох світових лідерів.

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