Даунінг-стріт, як вважають, підтримує використання цієї зброї по території РФ, але не скаже про це публічно на тлі розбіжностей зі США.

Велика Британія підтримує використання Україною ракет Storm Shadow у Росії, але не буде публічно закликати до цього кроку через побоювання, що це спровокує конфлікт зі США. Про це пише The Telegraph.

"Володимир Зеленський неодноразово просив дозволити використовувати зброю, яка може уникати ворожих радарів і вражати точні цілі на відстані до 190 миль (понад 300 км, – УНІАН), для нанесення ударів у глибині Росії. Незважаючи на плутанину з позицією уряду, The Telegraph розуміє, що Даунінг-стріт це підтримує. Однак ракети, як правило, використовуються разом із засекреченими американськими системами, що вимагає дозволу Вашингтона. The Telegraph розуміє, що Велика Британія не зверталася до США з офіційним запитом щодо використання Україною ракет на території Росії. Зрозуміло, що занепокоєння США з приводу цього кроку було чітко висловлено", – йдеться у матеріалі.

Джерело видання в Білому домі повідомило, що адміністрація преиздента США Джо Байдена стурбована тим, що використання цих ракет навіть без схвалення Вашингтона може призвести до ескалації ситуації і втягнення американських військ у конфлікт.

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Британський премʼєр Кір Стармер, наскільки відомо, не хоче провокувати конфлікт через це питання і застосовує "консультативний підхід" до переговорів з США. Джерело в британському уряді заявило: "Ми хочемо обговорювати з союзниками подібні речі, а не намагатися підштовхнути їх до цього".

"Сполучені Штати в приватних розмовах нарікають на підхід Британії до надання військового обладнання Україні з позиції авангарду. На початку цього року Грант Шаппс, будучи тодішнім міністром оборони, як відомо, наполягав на тому, щоб Київ завдав удару по російських військових кораблях у Криму, в той час як Америка була більш обережною. Джерела повідомляли, що рішення Великої Британії стати першою західною країною, яка поставила Україні основні бойові танки, а також прагнення країни поставити винищувачі F-16 викликали занепокоєння у Вашингтоні, оскільки чиновники вважали, що Лондон намагається підштовхнути їх до подібних рішень", – наголошується в матеріалі.

Вважається, що саме ця ситуація стала причиною відмови США підтримати кандидатуру колишнього міністра оборони Британії Бена Воллеса на посаду генерального секретаря НАТО.

"США бояться ескалації більше, ніж ми, тому що їм доводиться мати з нею справу. Нам – ні. Їм, зрештою, доведеться збирати уламки. Маленька Британія не може воювати з Росією", – заявило високопоставлене військове джерело.

Окрім побоювань, що удари Storm Shadow по Росії можуть призвести до ескалації конфлікту, в США також побоюються, що ракети не зможуть знищити російські цілі, бо вони були переміщені подалі від кордону.

"Це також правда, що українці приділяють багато уваги певній групі озброєнь, і це класична тактика Зеленського – наполягати на чомусь подібному. Росіяни також не лишилися осторонь, і найбільш критичні активи були виведені за межі досяжності", – зазначило одне з джерел видання.

Наскільки відомо The Telegraph, раніше цього літа британський уряд попросив США відступити від своєї позиції і дозволити використання західної зброї на території Росії.

Удари західною зброєю по Росії: останні новини

Сполучені Штати Америки досі не зняли заборону на застовування їхньої зброї для ударів вглиб території Росії. Як зазначив під час брифінгу речник Пентагону Пет Райдер, українці можуть використовувати допомогу США для захисту від транскордонних атак, тобто для контрудару. Водночас політика Вашингтона щодо далекобійних ударів не змінилася.

Водночас президент Володимир Зеленський 27 серпня заявив, що західні України партнери уникають розмови з ним щодо зняття обмежень на застосування поставленого озброєння по російській території.

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