Триває тридцята доба героїчної боротьби сил оборони України з російськими загарбниками. Окупанти маскують позиції поміж деревами, але ЗСУ вміло вираховують та знищують їх.
Процес потрапив на відео.
Позиції окупантів у лісі вираховують з повітря. Потім ворожу техніку вміло знищує українська артилерія.
Кадри підтверджують, що тактику маскування позицій у лісі окупанти використовують на різних напрямках.
Раніше українські захисники показали знищення техніки ворога. На кадрах видно, як воїни знищують важку техніку російських окупантів. Кожен з пострілів потрапив у ціль.