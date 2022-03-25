Ворожа техніка намагалася сховатися поміж деревами, але її оперативно вирахували та знищили.

Триває тридцята доба героїчної боротьби сил оборони України з російськими загарбниками. Окупанти маскують позиції поміж деревами, але ЗСУ вміло вираховують та знищують їх.

Процес потрапив на відео.

Позиції окупантів у лісі вираховують з повітря. Потім ворожу техніку вміло знищує українська артилерія.

Кадри підтверджують, що тактику маскування позицій у лісі окупанти використовують на різних напрямках.

Раніше українські захисники показали знищення техніки ворога. На кадрах видно, як воїни знищують важку техніку російських окупантів. Кожен з пострілів потрапив у ціль.

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