ЗСУ показали відео знищення техніки окупантів / скриншот

Українські захисники вже тридцяту добу поспіль боронять Україну від російських загарбників, нещадно знищуючи важку техніку ворога.

Процес потрапив на відео, яке з'явилося у мережі.

На кадрах видно, як українські захисники знищують важку техніку російських окупантів. Кожен з пострілів потрапив у ціль.

Воїни не зазначили локацію, але свого захвату від вдалого "полювання" не приховували.

Нагадаємо, що українська армія має більше танків зараз, ніж до початку війни, оскільки продовжує захоплювати їх у Росії.

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