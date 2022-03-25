Українські захисники вже тридцяту добу поспіль боронять Україну від російських загарбників, нещадно знищуючи важку техніку ворога.
Процес потрапив на відео, яке з'явилося у мережі.
На кадрах видно, як українські захисники знищують важку техніку російських окупантів. Кожен з пострілів потрапив у ціль.
Воїни не зазначили локацію, але свого захвату від вдалого "полювання" не приховували.
Нагадаємо, що українська армія має більше танків зараз, ніж до початку війни, оскільки продовжує захоплювати їх у Росії.