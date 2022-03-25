Українцям показали кілька ударів по важкій техніці російських окупантів.

Українські захисники вже тридцяту добу поспіль боронять Україну від російських загарбників, нещадно знищуючи важку техніку ворога.

Процес потрапив на відео, яке з'явилося у мережі.

На кадрах видно, як українські захисники знищують важку техніку російських окупантів. Кожен з пострілів потрапив у ціль.

Воїни не зазначили локацію, але свого захвату від вдалого "полювання" не приховували.

Нагадаємо, що українська армія має більше танків зараз, ніж до початку війни, оскільки продовжує захоплювати їх у Росії.

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