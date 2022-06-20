Росіяни сковані у просуванні суходолом, тому атакують з повітря.

За минулу добу Сили оборони України на південних рубежах знищили 28 загарбників та ворожу техніку, зокрема гармату-гаубицю, безпілотники і танк.

Про це повідомляє ОК "Південь".

"Скований у просуванні суходолом, противник активізує повітряні удари.В районі Апостолового ворожий винищувач застосував по нашому бомбардувальнику крилату ракету класу "повітря-повітря". Майстерність нашого пілота виявилась в віртуозному ухилянні від атаки. Також на Херсонщині ворожий Ка-52 намагався вдарити по наших позиціях, але віддав перевагу маневру і втечі під вогнем гідної відсічі", - йдеться у повідомленні.

У "Півдні" зазначають, що на Миколаївщині зенітно-ракетний підрозділ ЗСУ влучно знищив безпілотний розвідник.

Загальні втрати ворога за результатами виконання військовими вогневих завдань склали 28 загарбників, 152-мм гармату-гаубицю, танк та 2 військові автівки.

Як повідомляв УНІАН, ОК "Південь" попередило, що Російська Федерація поповнила склад корабельного угруповання в акваторії Чорного моря. Відтепер там чатує 3 надводних і 3 підводних носії крилатих ракет, чий спільний арсенал складає 36 ракет, а також 3 ВДК.

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