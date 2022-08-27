Загалом втрати Росії в Україні після 24 лютого склали 46 тис. 500 осіб особового складу.

Протягом минулої доби українські захисники ліквідували ще 250 російських окупантів, знищили кілька одиниць танків, артилерійських систем, РСЗВ та іншої техніки.

Про це повідомив Генштаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника за період з 24 лютого по 27 серпня орієнтовно становили:

Відео дня:

💀 особового складу - близько 46500 (+250 за добу) осіб ліквідовано,

💀 танків ‒ 1939 (+3) одиниць,

💀 бойових броньованих машин ‒ 4254 (+3) одиниць,

💀 артилерійських систем – 1045 (+5) одиниць,

💀 РСЗВ - 274 (+2) одиниць,

💀 засоби ППО - 148 одиниць,

💀 літаків – 234 одиниць,

💀 гелікоптерів – 202 одиниць,

💀 БПЛА оперативно-тактичного рівня - 836 (+2),

💀 крилаті ракети - 196,

💀 кораблі /катери - 15 одиниць,

💀 автомобільної техніки та автоцистерн - 3165 (+3) одиниць,

💀 спеціальна техніка - 99.

Зазначається, що найбільших втрат за добу росіяни зазнали на Донецькому напрямку.

Нагадаємо, у ранковому зведенні Генштабу повідомляється, що російські окупанти нарощують сили на двох напрямках. Окрім цього, ворог нарощує засоби радіоелектронної розвідки.

А на Сіверському напрямку противник продовжує утримувати окремі підрозділи Західного військового округу в прикордонних районах Брянської і Курської областей.

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