Йдеться про 14 безпілотників та літак.

За сьогодні українською протиповітряною обороною збито 15 повітряних цілей російських окупантів.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Командування Повітряних сил Збройних сил України у Facebook.

Зазначається, що бойова авіація противника і надалі діє на відстані, не входячи в контрольований ЗСУ повітряний простір.

"5 травня протиповітряною обороною Повітряних сил та Сухопутних військ уражено щонайменше 15 повітряних цілей: 14 безпілотників типу "Орлан" та один літак, попередньо винищувач Су-30СМ", - мовиться у дописі.

Так, літак окупантів було збито на Східному напрямку зенітними ракетним підрозділом Повітряних сил.

Зауважується, що "Орлан-10" збивають усіма доступними засобами - зенітними ракетними підрозділами Сухопутних військ, Повітряних сил, із застосуванням ПЗРК і навіть ракетою класу "повітря-повітря" з українського винищувача.

"Протягом доби винищувальна, бомбардувальна, штурмова авіація Повітряних сил здійснила десятки авіавильотів. Ударні групи літаків завдають ракетно-бомбових ударів по військах окупантів та складах боєприпасів", - мовиться у дописі.

Як повідомляв УНІАН, за 4 травня українські військові уразили два ворожі винищувачі, чотири безпілотники та три крилаті ракети.