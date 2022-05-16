Українському війську необхідне швидке постачання сучасної зброї для ефективнішого контратакування ворога.

Україна може перемогти Росію на полі бою та витіснити загарбників до кордонів вже за 3-5 місяців. Для цього потрібно більше зброї. Від її кількості та швидкості постачання залежить можливість ЗСУ боротися з окупантами.

Про це в інтерв'ю Дмитру Гордону розповів радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

На його переконання, для перемоги над ворогом Україні не вистачає систем протиповітряної оборони Patriot.

"Де-факто ми вже в НАТО. Тому що нам уже постачають зброю НАТО – ми переходимо на всі калібри гармат. Так, натівські солдати не воюватимуть за нас, але фактично ухвалено рішення давати нам зброю", – заявив Геращенко.

Величезну роль у майбутній перемозі України над РФ зіграє рішення Конгресу США щодо виділення допомоги у розмірі 40 млрд доларів.

"Чим швидше і більше західної зброї прийде в Україну, тим швидше та сильніше ми поб'ємо росіян", – зазначив він.

За допомогою нового озброєння Україна зможе здобути перемогу над РФ лише за 3-5 місяців.

Раніше прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон висловив упевненість в тому, що Україна переможе у війні з Росією.

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