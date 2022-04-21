У районі Ізюму на Харківщині, де зараз йдуть активні битви з окупантами, Збройні сили України знищили російський винищувач Су-34.
Спочатку в Мережі з'явилося відео збитого ворожого літака, яке зняли місцеві жителі. А потім інформацію в особистому Telegram-каналі підтвердив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
"Сьогодні наші захисники знищили ще один ворожий літак Су-34. Російський винищувач був ліквідований на Ізюмщині, де зараз тривають бої з окупантами", — повідомив Синєгубов.
Нагадаємо, згідно зі свіжою статистикою Генштабу ЗСУ, українські захисники збили 172 літаки росіян. Завтра це число збільшиться як мінімум на одиницю.
На Харківщині в районі Ізюму зараз йдуть інтенсивні битви. Це "найгарячіша" точка в області. Окупанти намагаються наступати, але стикаються із запеклим опором ЗСУ і несуть втрати. Тим часом у Пентагоні вважають, що напади росіян на Донбасі і біля Ізюму, які посилилися в останні дні, — це прелюдія до більш масштабного наступу. На думку американських військових експертів, його окупанти здійснять в осяжному майбутньому.
Війна Російської Федерації проти України
- 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.