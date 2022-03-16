Винищувальна авіація продовжує вести повітряні бої з переважаючими повітряними силами окупантів.

За добу 16 березня протиповітряна оборона України знищила щонайменше 10 повітряних цілей окупанта.

Про це повідомляє командуванні Повітряних Сил ЗС України в Facebook.

Протиповітряною обороною знищено три російські винищувачі Су-30см, один винищувач бомбардувальник Су-34, один літак не встановленого типу, два вертольоти та один БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Крім того, протиповітряна оборона Сухопутних військ звітує про ще один збитий винищувач бомбардувальник Су-34 та вертоліт Ка-52 на північному та південному напрямку відповідно.

"Винищувальна авіація продовжує вести повітряні бої з переважаючими повітряними силами окупантів. Були застосування – пуски керованих ракет, будемо уточнювати і перевіряти чи були уражені цілі", - сказано у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, станом на 16 березня українські військові знищили 84 російських літаки та 108 вертольотів.

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