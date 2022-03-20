Сьогодні було евакуйовано 7 тис. 295 людей.

Віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук заявила, що із сімох гуманітарних коридорів сьогодні спрацювало чотири.

Про це вона повідомила у відеозверненні.

"З сімох гуманітарних коридорів сьогодні спрацювало чотири. Всього евакуйовано 7 тис. 295 людей", - зазначила Верещук.

Зокрема, з Маріуполя до Запоріжжя за сьогодні прибули 3 тис. 985 людей автобусами з Бердянську і приватним транспортом.

За її словами, для евакуації маріупольців з Бердянська сьогодні було залучено 11 автобусів, які зараз вже доїхали до міста Запоріжжя.

"Завтра зранку плануємо відправити в напрямку Маріуполя ще 5 десятків автобусів із Запоріжжя. Основне місце для посадки в ці автобуси в Бердянську – площа перед міським спорткомплексом в Бердянську по вул. Мелітопольське шосе, 27", - повідомила міністр.

Вона додала, що у Бердянську діє гаряча лінія, на яку можна звертатися для отримання допомоги з тимчасовим розміщенням та евакуації до Запоріжжя. Вона діє за номерами: +38 097 551 59 17, +38 050 439 75 29, а також 3 62 76 та 3 52 52.

"Провели сьогодні переговори, щоб частина автобусів завтра змогли доїхати і провести евакуацію маріупольців з міста Мангуш, а також прибережних населених пунктів в районі Мангуша, зокрема Мелекино. Ще раз нагадую, що в Бердянську продовжують дозаправляти приватні авто маріупольців, які рухаються по маршруту", - додала Верещук.

Очільниця Мінреінтеграції нагадала адреси для дозаправки авто: проспект Східний, 4а та вул. Мелітопольське шосе, 87б.

Також вона повідомила, що у Київській області з села Бобрик до Броварів вдалося евакуювати 2 тис. людей, з села Тарасівка до Броварів - 1 тис. 310 людей, з міста Бородянка до міста Біла Церква евакуація була зірвана другий день поспіль через порушення режиму тиші окупаційними військами.

"Також хочу сказати, я знаю, що є немало нарікань від громадян щодо організації евакуації. Це щодо графіку, транспорту і таке інше. Але прошу з розумінням віднестись до цих проблем. Це не туристичні поїздки. Це війна. Це евакуації у воєнний час. Держава робить все можливе. Головне для нас зберегти життя та здоров’я громадян. В той же час приношу вибачення за можливі незручності та якісь організаційні нестиковки. Але все це результат реалій воєнного часу", - підсумувала вона.

Нагадаємо, Верещук наголошує, що Росія готується до жахливої провокації з міфічними "біолабораторіями" - потім звинуватить у ній Захід.

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