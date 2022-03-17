Росії пропонують "виявити повагу до своїх загиблих солдат і почати перемовини, щоб забирати їх з України".

Україна звернулася до голови Міжнародного комітету Червоного Хреста з приводу організації перемовин з Росією щодо вивезення з України понад 14 тисяч тіл окупантів.

Про це повідомила віце-прем'єр – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук на брифінгу.

"Сьогодні відбулася зустріч прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з президентом Міжнародного комітету Червоного Хреста Пітером Маурером. Під час цієї зустрічі ми порушили питання щодо необхідності організації збирання та ідентифікації тіл загиблих військових сил окупанта. Ми звернули увагу Червоного Хреста, що Росія досі не звернулася з проханням про видачу тіл й останків своїх загиблих, кількість яких уже давно перевищила 14 тисяч", - сказала вона.

Верещук зазначила, що українська сторона звернулася до Маурера з тим, щоб він запропонував Росії "виявити повагу до своїх загиблих солдат і почати перемовини, щоб забирати їх з України".

Як раніше повідомляв УНІАН, президент Володимир Зеленський повідомив, що Міжнародний комітет Червоного Хреста забороняє використовувати свою емблему на наших автомобілях, які виконують гуманітарні місії.

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