Перша евакуаційна колона із Сум вже прибула до Лубен, друга колона зараз у Лохвиці, а третя - незабаром заїде на територію Полтавщини.

Сьогодні з Сум евакуювали понад 43 тис. людей.

Про це у Telegram повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

За його словами, перша евакуаційна колона із Сум вже прибула до Лубен, друга колона зараз у Лохвиці, а третя - незабаром заїде на територію Полтавщини.

"З Лубен люди матимуть можливість продовжити евакуацію залізницею на захід країни. Тих, хто захоче залишиться в Полтавській області, буде надано місце для розміщення", - зазначив Тимошенко.

Він уточнив, що більше 43 тис. людей евакуйовано з Сум за сьогодні.

До Львова прибули поїздом ще близько 1200 осіб, яких евакуйовано з Сум, як повідомляє "Укрзалізниця".

"Загалом за сьогодні залізницею з цього міста евакуйовано понад 2000 жінок, дітей та іноземців", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що далі частина евакуйованих пасажирів вирушила до Польщі.

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