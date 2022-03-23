Доля робіт, зокрема, Івана Айвазовського, Миколи Глущенка, Тетяни Яблонської, Михайла Дерегуса та інших художників невідома.

У Маріуполі російські війська знищили будівлю Художнього музею імені Архипа Куїнджі, де зберігалися оригінали картин всесвітньо відомих майстрів.

Про це повідомила Маріупольська міська рада.

За словами голови Національної спілки художників України Костянтина Чернявського, оригіналів робіт Архипа Куїнджі на момент обстрілу в музеї не було - там залишалися лише копії авторства Андрія Яланського й Олександра Ольхова.

Водночас у будівлі зберігалися оригінали робіт українських художників Івана Айвазовського, Миколи Глущенка, Тетяни Яблонської, Михайла Дерегуса та інших. Їхня доля зараз невідома.

Фонд музею налічував приблизно 2 тисячі експонатів, враховуючи твори живопису, декоративно-ужиткового мистецтва, графіки та скульптури.

Як повідомляв УНІАН, російські військові практично стерли український Маріуполь з лиця землі, але продовжують його бомбити. Зокрема, вчора ворожа авіація скинула на місто дві надпотужні авіабомби.

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