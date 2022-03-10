Україна вже давно чекає, коли західні партнери передадуть винищувачі для боротьби з путінськими терористами. На жаль, зрушень у цьому питанні все ще немає. США ухиляються від надання бойових літаків. У Штатах вважають, що партія МіГ-29 не особливо допоможе нашій країні в закритті неба. І поки ми чекаємо винищувачів, наша авіація продовжує поповнюватися іншим транспортом. Нещодавно "Укроборонпром" отримав від іноземної компанії шість літаків Ан-158. Про це розповів генеральний директор Юрій Гусєв.
"Щойно одна з іноземних компаній офіційно звернулась до Концерну щодо надання для потреб нашої авіації 6-х літаків Ан-158, які, звичайно, не є бойовими, але можуть та будуть після технічного обслуговування та ремонту виконувати спеціальні рейси по доставці усього необхідного нам в умовах воєнного стану", — сказано у повідомленні Гусєва.
Війна Російської Федерації проти України
- Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.