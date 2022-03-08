Зокрема, за добу 7 березня є інформація про збиття одного ворожого гелікоптера та трьох винищувачів.

У Командуванні Повітряних сил Збройних сил України повідомили, що збито вже десятки крилатих та балістичних ракет окупанта, 52 бойові літаки, 69 гелікоптерів та інші малорозмірні цілі.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Командування у Facebook.

"Чимало крилатих ракет, випущених росіянами з різних напрямків, не досягають цілей саме завдяки ППО держави. А сьогодні, одна із "крилатих" була перехоплена ракетою, випущеною з українського винищувача", - мовиться в дописі.

Серед іншого зазначається, що упродовж доби 7 березня є відомості про збиття одного ворожого гелікоптера та трьох винищувачів.

Один із них на Харківщині збив військовослужбовець строкової служби Національної гвардії України, решта два - під Києвом, збиті зенітним ракетним підрозділом та винищувачем авіації Повітряних сил ЗС України.

"Таким чином, можна підбити попередні підсумки дванадцятої доби в повітряному протистоянні нашої системи протиповітряної оборони з російсько-фашистськими військами... Збито десятки крилатих та балістичних ракет окупанта, 52 бойових літаки, 69 вертольотів та інші малорозмірні цілі", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами України 96 українських військовослужбовців.

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