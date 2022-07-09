Військовий зазначив, що потрібно демонтувати імперську сутність Росії і "зробити з неї нормального сусіда, з яким можна поруч жити".

Не кожна війна закінчується переговорами, деяка війна закінчується капітуляцією ворога.

Про це в інтерв'ю Голосу Америки заявив офіцер 95 бригади Юрій Кочевенко, який пішов на фронт рядовим добровольцем у 2014 році.

"Я бачу саме таке завершення... Для мене особисто ця війна завершиться тільки коли я буцатиму палені цеглини Кремля. Мені не принципово, як конкретно цей етап війни закінчиться – чи буде якась мирна угода чи перемир’я", - зазначив військовий.

Він висловив думку, що поки існує Росія в своєму імперському форматі, ця війна не закінчиться.

"Виженемо ворога з України, потрібно звільнити Білорусь. Звільнимо Білорусь – потрібно звільнити Південний Кавказ, Абхазію, Південну Осетію, зробити так, щоб Росія забралась з Середньої Азії, звільнити поневолені народи Росії, демонтувати тоталітарну, імперську сутність, якою є Російська держава і зробити з неї нормального сусіда, з яким можна поруч жити", - підкреслив Кочевенко.

Також він висловив думку, що українці внутрішньо і психологічно, здається, були значно краще підготовлені до війни.

"Тому, цей перший "бліцкриг" так і не вдався, тому що ні інформаційна атака, ні військова, не дали такого результату, який вони (росіяни. - ред.), з якось дива, очікували. Вони хотіли, щоб було так, як в 2014-му, а так зовсім не вийшло", - поділився військовий.

Як повідомляв УНІАН, 9 червня офіцер 95 окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил України Юрій Кочевенко пояснив, чому українцям необхідно перемогти просто зараз. Військовий закликав українців робити все можливе для перемоги - заради майбутнього дітей.

Вас також можуть зацікавити новини: