Міністр оборони заявляє про наявність інформації, що Росія може перекинути до кордонів України додаткові підрозділи.

Міністр оборони Андрій Таран наголошує, що чисельність російських військовослужбовців біля північних і східних кордонів України може зрости до 110 тис. особового персоналу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Таран повідомив під час онлайн-засідання підкомітету з питань безпеки і оборони в Європейському парламенті.

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"Підтверджена інформація дозволяє нам побачити триваючу підготовку щодо ближчого переміщення до українських кордонів додаткових підрозділів з континентальної Росії. З додатковим розміщенням загальна чисельність російських сил, зосереджених вздовж українських кордонів, становитиме 56 тактичних груп батальйонного складу - 110 тис. військовослужбовців", - наголосив Таран.

Стягування Росією військ до кордону з Україною

30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.

За даними ЗСУ, окупанти на Донбасі підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами і снайперськими парами, проводять тренування особового складу із задіянням інструкторів Збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, у населених пунктах на окупованій території України.

31 березня The New York Times повідомила, що Росія стягує чотири тисячі військових до кордону з Україною.

Командування збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками і українськими військовими в Донецькій області на сході України.

США зажадали від Росії пояснень через стягування своїх військ до кордону з Україною, а також попередили Росію про реакцію в разі агресії щодо України.

8 квітня Хомчак заявив, що ситуація контролюється, а українські військові готові реагувати як на загострення ситуації на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей, так і вздовж усього українсько-російського кордону.

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Автор: Віталій Саєнко