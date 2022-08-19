"Завдавання ударів по полотну моста – реальне завдання на певному етапі, але поки що це передчасно", - сказав аналітик.

ЗСУ будуть завдавати ударів по Кримському мосту лише на певному етапі війни, який, вочевидь, ще не настав.

Про це заявив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Якщо ми говоримо про ураження Кримського мосту, то це має дві складові. Одна з них, військово-політичного та інформаційного характеру, коли удари по Кримському мосту призведуть до паніки зовсім іншого рівня на півострові, а з іншого боку - наявність реальних можливостей та поточної доцільності ударів по цьому мосту. Секретар РНБО, Олексій Данілов, говорив, що це дійсно важлива ціль, але ми почнемо завдавати ударів, як тільки будуть відповідні можливості", - наголосив Згурець.

Експерт додав, що мости є надміцними спорудами і їх ліквідація входить у плани захисників України, але на відповідному етапі. А нині використання далекобійних засобів або інших засобів враження сконцентровано безпосередньо на об'єктах, які впливають на боєздатність ворога, щоб уповільнювати дії РФ та змінювати їх підходи до підтягнення боєприпасів.

"Удари по Кримському мосту, навіть при значній кількості спланованих дій, на сьогодні виглядають передчасними, з огляду на військові можливості та ефект. Якщо ми всі зусилля кинемо на знищення Кримського мосту, то на поточному етапі це не буде виглядати доцільним, тому українська армія поки що цим не займається. Але завдавання ударів по полотну мосту – реальне завдання на певному етапі, але поки що це передчасно", - сказав аналітик.

Нагадаємо, що 18 серпня пролунали вибухи на найбільшій авіабазі російських окупантів Бельбек, яка розташована в Севастополі.

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