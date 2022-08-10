Експерт зазначив, що досвід війни протягом 8 років призвів до того, що ЗСУ змушені були у такий болючий спосіб переходити на стандарти НАТО.

Українська армія поступово переходить на стандарти НАТО - тепер сержант в ЗСУ – це менеджер та командир.

Про це в інтерв'ю ТСН розповів військовий експерт Сергій Грабський.

"Зерно натівського раціоналізму впало у благодатну українську землю, коли кожен командир сам собі гетьман. І тому розширення ініціативи саме сержантського складу дозволяє виконувати більш широкий спектр завдань. Сержант в українській армії – це менеджер, командир, який виконує поставлені завдання, маючи свій ресурс, маючи своїх підлеглих, які виконують саме його завдання. На відміну від сержантів російської армії, де це просто солдати з личками, втім, як і молодші офіцери, які є тупими виконавцями наказу. Ініціатива у російській армії – карається", - висловив думку Грабський.

Він додав, що українська армія ще не повністю перейшла на стандарти НАТО, але вже на шляху до цього.

"Досвід війни протягом 8 років призвів до того, що ми змушені були у такий болючий спосіб перейти на стандарти НАТО і виховали сержантський корпус ЗСУ. Він ще далекий від досконалості, але повторюю, саме на сержантах зараз лежить основна відповідальність за ведення саме тактичних бойових дій, а командири, тобто молодший офіцерський склад, звільняється від виконання якихось невластивих йому завдань і тому більше уваги приділяє ширшим завданням, які можуть бути виконані на рівні саме офіцерського корпусу", - зазначив експерт.

За словами Грабського, ЗСУ зараз лише на початку процесу переходу, незважаючи на те, що він триває вже понад 8 років. "Але ми на правильному шляху, бачимо, наскільки якість особового складу української армії нівелює кількість російських окупаційних сил, що діють в Україні", - підкреслив військовий експерт.

Як повідомляв УНІАН, 7 серпня військовий експерт Сергій Грабський назвав два можливих напрямки подальшого просування ворога. За його словами, перший напрямок - це Миколаїв. Для того, щоб взяти під контроль хоча б частину узбережжя українського Чорного моря. І другий напрямок - Кривий Ріг.

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