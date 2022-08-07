Південний напрямок стає надзвичайно важливим.

Військовий експерт Сергій Грабський назвав два можливих напрямки подальшого просування ворога.

Про це він повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

За словами Грабського, Росія усвідомлює те, що вони мають досить обмеженні можливості щодо забезпечення і посилення угруповання на правому березі Дніпра. Натомість вони намагаються створити саме ударне угруповання з метою подальшого просування на двох можливих напрямках.

"Перший напрямок - це, безперечно, Миколаїв. Для того, щоб взяти під контроль хоча б частину узбережжя українського Чорного моря, яку вони зараз не контролюють зовсім. І другий напрямок - на Кривий Ріг", - вважає Грабський.

За його словами, на сьогоднішній день важко сказати, який напрямок вони вважають як основний, тому нині можна розглядати обидва ці напрямки як вірогідні і рівнозначні.

"Щодо Криворізького напрямку, тут треба дивитися трішки далі. Не є ціллю на сьогоднішній день взяти Кривий Ріг, але є ціллю вийти на оперативний простір і через фактично узбережжя Дніпра намагатися прорватися на Запоріжжя. Адже не забуваємо, що як на правому березі накопичуються сили, так і на лівому березі противник накопичує сили. І очевидним є його намагання прорватися в район Запоріжжя", - сказав експерт.

Він також підкреслив, що Запоріжжя - це додаткові мости і це стратегічно важливо для них у випадку продовження активізації бойових дій саме на правому березі Дніпра.

"І так само для нас є надзвичайно важливим у разі нашого контрнаступу, якщо ми вийдемо на берег Дніпра навіть без його форсування, ми значно посилюємо можливості вогневого контролю виходів з Криму. Що дуже серйозно вплине на можливість противника оперувати у Північній Таврії. Таким чином і для нас, і для противника саме південний напрямок стає надзвичайно важливим, і тому він так відчайдушно накопичує сили", - підсумував Грабський.

Як повідомляв УНІАН, одна з проблем окупаційної армії РФ полягає в тому, що росіяни недостатньо кмітливі. На полі бою вони використовують лише свою перевагу у чисельності.

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