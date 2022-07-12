Членство в MIP дозволить вносити зміни в ключові стандарти Альянсу.

Україна стала учасником програми взаємосумісності (MIP) НАТО, яка займається реалізацією технічного співробітництва армій країн-членів Альянсу.

Про це повідомляє Міністерство оборони.

Як асоційований член MIP Україна отримає право спільно розробляти і вносити зміни в ключові стандарти НАТО про взаємодію систем бойового управління, а також суміжних стандартів.

За словами міністра оборони Олексія Резнікова, в України є потужний ІТ-потенціал. Так, за підтримки Трастового фонду C4 Україна-НАТО і програми MIP внесений великий внесок у розвиток української системи моніторингу "Дельта", яка з 2016 року розробляється українськими військовими ІТ-фахівцями.

Україну вже сповістили про членство офіційними дипломатичними каналами. Також прапор держави буде включений в шаблон оформлення всіх документів програми MIP.

Як відомо, MIP - це програма технологічного співробітництва Збройних сил держав-членів НАТО. Вона створена на рівні національних розробників інформаційних систем бойового управління і прагне досягти інтероперабельності національних систем категорії C2IS.

Як раніше повідомляв УНІАН, Верховним Головнокомандувачем Об'єднаних сил НАТО у Європі з 1 липня став генерал армії США Крістофер Каволі, який спеціалізувався на Росії.

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