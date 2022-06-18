На думку експерта, наземному вторгненню передуватиме масований ракетно-авіаційний удар.

Перед ймовірним вторгненням Білорусь може обстрілювати територію України ракетами.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов, пише НВ.

За його словами, наземному вторгненню передуватиме масований ракетно-авіаційний удар. Потім, за можливості, вступає артилерія, і наприкінці висуваються війська.

"Обов'язково наземному вторгненню передує масований ракетно-авіаційний удар. Потім, за можливості, якщо є досяжність дальності, вступає артилерія, а потім тільки висуваються війська. Але війська вже йтимуть під прикриттям авіації та ракетних військ. У нас є чим "зустрічати" і ракетні війська, і авіацію", - сказав експерт.

Що стосується ракетних військ, то, як зазначив Жданов, українська система ППО буде намагатися в міру сил і можливостей боротися і з ракетами, які летять з боку Білорусі.

"А вже сухопутні війська будуть вирішувати основну долю військ вторгнення", - пояснив експерт.

Як повідомляв УНІАН, 17 червня Жданов заявив, що якщо Олександр Лукашенко наважиться напасти на Україну, то це загрожує військовими діями чотирьом областям - Волинській, Рівненській, Тернопільській та Львівській.

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