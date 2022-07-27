Він зазначив, що ті завдання, які ставляться, можна вітати і саме під них планується постачання озброєння.

Чи вдасться Україні не затягнути військові дії до початку зими залежить від швидкості та кількості постачання озброєння від США.

Таку думку висловив військовий оглядач Денис Попович в ефірі Радіо НВ.

"Мені не здається це надто амбітним. Нам всім хочеться, щоб це завершилося якнайскоріше і бажано до початку зими. Тому ті завдання, які ставляться, можна вітати. Під ці завдання і планується постачання озброєння, боєзапасів. Я думаю, що цим і продиктовані ці заяви. Головне, щоб це було реально і в межах досяжності", - зазначив Попович.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні військовий оглядач Денис Попович заявив, що у країнські військові можуть продовжувати асиметричну тактику та бити по мостах, переправах, логістичних ланцюжках - це необхідно для того, щоб "помʼякшити" російське угруповування й змусити їх відійти від Херсону або знищити їх.

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