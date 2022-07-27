Чи вдасться Україні не затягнути військові дії до початку зими залежить від швидкості та кількості постачання озброєння від США.
Таку думку висловив військовий оглядач Денис Попович в ефірі Радіо НВ.
"Мені не здається це надто амбітним. Нам всім хочеться, щоб це завершилося якнайскоріше і бажано до початку зими. Тому ті завдання, які ставляться, можна вітати. Під ці завдання і планується постачання озброєння, боєзапасів. Я думаю, що цим і продиктовані ці заяви. Головне, щоб це було реально і в межах досяжності", - зазначив Попович.
Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні військовий оглядач Денис Попович заявив, що у країнські військові можуть продовжувати асиметричну тактику та бити по мостах, переправах, логістичних ланцюжках - це необхідно для того, щоб "помʼякшити" російське угруповування й змусити їх відійти від Херсону або знищити їх.