По багатьох полонених людях немає жодної інформації про їхнє місце перебування.

На сьогодні в російському полоні перебувають близько 80 жителів Мелітополя.

Як передаєклреспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Зараз в полоні перебуває близько 80 людей. Хтось з них сьогодні перебуває на трудових виправних роботах - їх змушують рити окопи, хтось з них відчуває на собі тортури, перебуваючи в слідчих ізоляторах, яких щонайменше три на території міста Мелітополя, а когось вже етаповано в Сімферополь та Москву" , - сказав він.

За його словами, "ситуація надскладна" і по багатьох людях, які перебувають в полоні, немає жодної інформації про їхнє місце перебування.

Хоча в Мелітополі немає фільтраційних таборів, проте, сказав Федоров, такий табір є на в'їзді до Криму: "там люди в клітці можуть сидіти по 8-10 годин, їх опитують, перевіряють їхні документи".

"Також фільтраційний табір росіяни пообіцяли побудувати і у Василівці - це єдиний пункт сполучення між тимчасово окупованою територією та територією, яка є підконтрольною Україні. Це міст, який з'єднує всі чотири області - Луганську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську, Це єдиний шлях для виїзду", - наголосив мер.

Виїзд через Василівку

Через Василівку на підконтрольну Україні територію їдуть жителі Бердянського, Василівського, Мелітопольського районів Запорізької області, а також Херсонської та Донецької областей.

З 1 серпня окупанти посилили правила виїзду через Василівку. Тепер потрібен спецпропуск, який можна отримати в комендатурі загарбників.

9 серпня новонароджена дитина потрапила до лікарні з тепловим ударом, оскільки автомобіль з її батьками російські окупанти дві доби тримали на блокпості у Василівці. Всього в черзі загинуло понад 10 осіб.

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