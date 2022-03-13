Уряд Росії заборонив до кінця поточного вивозити з країни імпортне обладнання.

Російська влада заборонила громадянам РФ вивозити з країни деяке обладнання. Під обмеження потрапили ПК, сервери, Смартфони, Процесори, системи зберігання даних, напівпровідники і мікропроцесори.

Про це в неділю, 13 березня, повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Обмеження поширюється на вивезення техніки в усі зарубіжні країни, крім членів Євразійського економічного союзу, Абхазії і Південної Осетії.

"Цікаво, а калькулятори можна вивозити", - написав Геращенко.

Нагадаємо, в результаті ракетної атаки на міжнародний центр миротворчості і безпеки, розташований на Яворівському полігоні (Львівщина) загинули 35 людей, ще 134-травмовані.

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