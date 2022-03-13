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Російська влада заборонила громадянам РФ вивозити з країни деяке обладнання. Під обмеження потрапили ПК, сервери, Смартфони, Процесори, системи зберігання даних, напівпровідники і мікропроцесори.
Про це в неділю, 13 березня, повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
Обмеження поширюється на вивезення техніки в усі зарубіжні країни, крім членів Євразійського економічного союзу, Абхазії і Південної Осетії.
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"Цікаво, а калькулятори можна вивозити", - написав Геращенко.
Нагадаємо, в результаті ракетної атаки на міжнародний центр миротворчості і безпеки, розташований на Яворівському полігоні (Львівщина) загинули 35 людей, ще 134-травмовані.