Окупанти вдарили по Куп‘янську / Телеграм-канал голови Харківської ОВА Олега Синєгубова

Внаслідок артилерійського обстрілу середмістя Куп'янська постраждали 11 цивільних. 

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. За його даними, на  цю хвилину семеро людей перебувають у важкому стані, троє - у середньому. одній людині надали медичну допомогу на місці. 

"Окупанти після 14 год завдали кількаразові удари артилерією просто по центральній частині міста, знищені та пошкоджені 5 автомобілів місцевих жителів, пошкоджене відділення "Нової пошти", виникли пожежі", - повідомив подробиці очільник ОВА. 

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"Це справжній терор мирного населення, за який окупанти мають нести жорстку відповідальність!", - зауважив він.

Телеграм-канал голови Харківської ОВА Олега Синєгубова

Удари по Харківщині

Сьогодні окупанти завдають інтенсивних ударів по Вовчанську Чугуївського району та Куп’янську. У Вовчанську внаслідок ворожих обстрілів загинув чоловік 1952 року народження. Виникли пожежі у житловому будинку та будівлі лікувального закладу, яка неексплуатується. Рятувальники ліквідували загорання. 

Крім того, росіяни завдають увесь день артилерійських ударів по Куп‘янську. Раніше повідомлялось, що внаслідок влучання у житловій частині міста були поранені 10 осіб. Коли медики надавали допомогу, постраждав 35-річний фельдшер.

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