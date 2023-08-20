На цю хвилину семеро людей перебувають у важкому стані.

Внаслідок артилерійського обстрілу середмістя Куп'янська постраждали 11 цивільних.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. За його даними, на цю хвилину семеро людей перебувають у важкому стані, троє - у середньому. одній людині надали медичну допомогу на місці.

"Окупанти після 14 год завдали кількаразові удари артилерією просто по центральній частині міста, знищені та пошкоджені 5 автомобілів місцевих жителів, пошкоджене відділення "Нової пошти", виникли пожежі", - повідомив подробиці очільник ОВА.

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"Це справжній терор мирного населення, за який окупанти мають нести жорстку відповідальність!", - зауважив він.

Удари по Харківщині

Сьогодні окупанти завдають інтенсивних ударів по Вовчанську Чугуївського району та Куп’янську. У Вовчанську внаслідок ворожих обстрілів загинув чоловік 1952 року народження. Виникли пожежі у житловому будинку та будівлі лікувального закладу, яка неексплуатується. Рятувальники ліквідували загорання.

Крім того, росіяни завдають увесь день артилерійських ударів по Куп‘янську. Раніше повідомлялось, що внаслідок влучання у житловій частині міста були поранені 10 осіб. Коли медики надавали допомогу, постраждав 35-річний фельдшер.

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