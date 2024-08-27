Федоров додав, що окупанти здійснили 6 ракетних ударів по Новогупалівці та Миколай-Полю

Внаслідок нічної атаки окупантів на Запоріжжя, загинули три людини, ще п’ятеро поранених.

Як повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, впродовж доби окупанти 208 разів били по 14 населених пунктах Запорізької області. "Надійшло 38 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури", - деталізував він.

Федоров додав, що окупанти здійснили 6 ракетних ударів по Новогупалівці та Миколай-Полю.

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"128 БпЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Біленьке, Червонодніпровку, Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Верхню Терсу, Малу Токмачку, Малинівку та Левадне", - написав він.

Нічна атака на Україну

РФ уже другий ранок поспіль завдавала масованого комбінованого удару по території України. Слідом за десятками дронів-камікадзе, які тероризували українців ще з ночі, окупанти рано вранці запустили ракети, через що по всій країні оголошували повітряну тривогу.

На Україну летіли групи ракет з півдня та північного сходу. Вони летіли переважно в напрямку західних областей. Так, із Хмельницької області надходили повідомлення про вибухи. Також відомо про удари балістичною ракетою по Кривому Рогу і трьома гіперзвуковими ракетами "Кинджал" по західних областях.

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