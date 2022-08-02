Наразі електрики працюють над відновленням подачі електроенергії до села Кошове, яке через обстріли залишилося без світла.

Вночі російські військові вчергове обстріляли Дніпропетровщину: пошкоджені будинки та авто, перебита лінія електропередач.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Ніч з тривогою та обстрілами. Російська армія тримала під прицілом два райони - Синельниківський та Криворізький", - розповів він.

За словами Резніченка, по Синельниківському ворог ударив з РСЗВ. Зокрема, у Покровській громаді зафіксовані руйнування житла та пошкодження автівок.

Попередньо, люди не постраждали.

Крім того, у Криворізькому районі російська ствольна артилерія накрила вогнем Широківську та Зеленодольську громади - ніхто не постраждав.

"У селі Кошове перебита лінія електропередач. Село без світла. Працюють електрики", - додав він.

Війна в Україні: актуальні дані

Російські війська зосередились на захопленні Донбасу.

Ворог вів наступи на Бахмутському та Авдіївському напрямках. ЗСУ відбили штурми в районах Яколівки, Вершини, Кодеми та Травневого. В районаї Бахмута та Зайцевого бойові дії тривають.

Також відбито наступ росіян у районі Авдіївки. Бої точаться біля Пісків.

За словами глави Луганської ОВА Сергія Гайдая, окупанти й досі не можуть захопити два нескорені селища в області. Гуманітарна криза на окупованих територіях посилюється.

Тим часом, на думку полковника СБУ Романа Костенка, РФ накопичує сили для наступу на Півдні та захоплення Одещини й Миколаєва.

Аналітики Інституту вивчення війни зауважили, що ворог оголює Слов'янський напрямок, зосереджуючись на південному оборонному рубежі. Це, імовірно, дозволить ЗСУ розпочати контрнаступ на Ізюмському напрямку.

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