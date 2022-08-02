Вночі російські військові вчергове обстріляли Дніпропетровщину: пошкоджені будинки та авто, перебита лінія електропередач.
Про це у своєму Telegram повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
"Ніч з тривогою та обстрілами. Російська армія тримала під прицілом два райони - Синельниківський та Криворізький", - розповів він.
За словами Резніченка, по Синельниківському ворог ударив з РСЗВ. Зокрема, у Покровській громаді зафіксовані руйнування житла та пошкодження автівок.
Попередньо, люди не постраждали.
Крім того, у Криворізькому районі російська ствольна артилерія накрила вогнем Широківську та Зеленодольську громади - ніхто не постраждав.
"У селі Кошове перебита лінія електропередач. Село без світла. Працюють електрики", - додав він.
Війна в Україні: актуальні дані
Російські війська зосередились на захопленні Донбасу.
Ворог вів наступи на Бахмутському та Авдіївському напрямках. ЗСУ відбили штурми в районах Яколівки, Вершини, Кодеми та Травневого. В районаї Бахмута та Зайцевого бойові дії тривають.
Також відбито наступ росіян у районі Авдіївки. Бої точаться біля Пісків.
За словами глави Луганської ОВА Сергія Гайдая, окупанти й досі не можуть захопити два нескорені селища в області. Гуманітарна криза на окупованих територіях посилюється.
Тим часом, на думку полковника СБУ Романа Костенка, РФ накопичує сили для наступу на Півдні та захоплення Одещини й Миколаєва.
Аналітики Інституту вивчення війни зауважили, що ворог оголює Слов'янський напрямок, зосереджуючись на південному оборонному рубежі. Це, імовірно, дозволить ЗСУ розпочати контрнаступ на Ізюмському напрямку.