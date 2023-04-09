Так звані "секретні документи" Пентагону, злиті в інтернет, натякали на присутність французьких солдатів в Україні.

У "секретних документах" Пентагону, які цього тижня "злили" в інтернет, є натяки на присутність французьких солдатів в Україні. Цю інформацію вже прокоментували в офіційному Парижі.

Видання Le Monde направило відповідний запит в Міноборони Франції і отримало відповідь. Міністр оборони Себастьян Лекорню спростував відомості з так званих секретних документів. За його словами, держава не бере участі у війні Росії проти України.

"Ніяких французьких сил, задіяних в операції в Україні. Наведені документи не надходять від французької армії. Ми не коментуємо документи, джерело яких невідоме", — заявив Лекорню.

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"Витік документів" Пентагону: головна інформація

На цьому тижні в Twitter і Telegram нібито "злили секретні документи" Пентагону. Вони містили інформацію про війну в Україні, а саме втрати, підготовку військових та плани щодо контрнаступу ЗСУ.

У ГУР заявили, що в опублікованих файлах частина інформації взята з відкритого доступу. А важливі рішення про контрнаступ приймаються в останній момент, і про них знає дуже вузьке коло осіб.

За словами представника Офісу президента України, ці документи — фотошоп, створений росіянами.

Міністерство юстиції США буде розслідувати "витік" секретних файлів, які все ще знаходяться в Мережі.

Нещодавно в документах виявили відомості про спроби ПВК "Вагнера" придбати зброю в Туреччині, що входить до складу НАТО.

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