Приватна військова компанія намагалася отримати доступ до обладнання країни НАТО.

В секретних документах Пентагону, нібито "злитих" в інтернет, виявили відомості про спроби ПВК "Вагнер" придбати турецьку зброю. Спецслужби США знали про це, адже добре проінформовані про всі плани Росії щодо війни в Україні.

Такою інформацією поділилося видання The Washington Post у свіжому матеріалі. Зі "злитих" документів стає зрозуміло, що представники ПВК "Вагнера" "зустрічалися з турецькими представниками для закупівлі зброї та обладнання в Туреччині". Найманці хотіли посилити свої позиції на війні в Україні та в Малі.

Звіти не містять інформації про результати переговорів. Про обізнаність турецького уряду про спроби "вагнерівців" закупити зброю в документах теж нічого не сказано. Однак, на думку журналістів, "відкриття того, що союзник у НАТО, можливо, допомагав Росії у війні проти України, може виявитися вибухонебезпечним".

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Дві інші сторінки, присвячені "вагнерівцям", включають плани вербування зеків в російських в'язницях. Тут же наголошується, що армія РФ стала залежною від найманців.

Окремо в матеріалі журналістів підкреслюється обізнаність США про плани держави-агресора. Американська розвідка заздалегідь знала про наміри вдарити по двох позиціях ЗСУ в лютому. А ще в Штатах володіли інформацією про атаки на десятки енергетичних об'єктів і мостів, які РФ готувала протягом останніх місяців.

"Документи також демонструють те, що давно було зрозуміло, але ніколи публічно це не було сказано вголос: розвідувальне співтовариство США проникло в російську армію і її командування настільки глибоко, що може заздалегідь попередити Україну про напади і надійно оцінити сильні і слабкі сторони російських військ", — сказано в матеріалі The Washington Post.

"Злиті" Документи Пентагону: основна інформація

У Twitter і Telegram 7 квітня нібито з'явилися секретні документи американської розвідки, які стосувалися майбутнього контрнаступу ЗСУ та підготовки українських військових.

Радник керівника ОПУ Михайло Подоляк назвав витік "фотошопом". А у ГУР відзначили, що частина даних була явно зібрана з відкритих джерел. За словами розвідників, головні рішення щодо контрнаступу приймаються в останній момент. Про них знає дуже обмежене коло осіб.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вказали на цікавий факт, пов'язаний з "витоком". За словами експертів, реакція так званих російських "воєнкорів" на документи показує їх страх перед контрнаступом ВСУ.

У США займуться розслідуванням "витоку". Таке завдання доручили Міністерству юстицій.

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