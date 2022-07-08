При цьому, наголошує радник мера, місцеві "підприємці" продовжують наживатися на ситуації, коли містяни страждають від відсутності та нестачі води.

Більшість комунікацій, зруйнованих через обстріли російських окупантів, для відновлення водопостачання у Маріуполі неможливо відновити.

Про це у своєму Telegram-каналі написав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Маріуполь. Води немає і не буде. Окупаційна влада нарешті визнала, що відновлення водопостачання в Лівобережний район Маріуполя неможливе через знешкодження водоводу російськими бомбами. Те саме стосується значної частини Центрального та Приморського району", - наголосив він.

Радник мера додав, що вирва від ФАБ-1000 в центрі міста наочно демонструє, чому.

"Більшість комунікацій просто неможливо відновити, а будівництво нових потребує років. Яких в окупантів немає", - зазначив Андрющенко.

"Мегапатріот власної кишені маріупольській мікроолігарх - власник групи підприємств ЕкоІллічПродукт Юрій Тернавський (той, який невдало планував зайняти трон гауляйтера Маріуполя і зараз годує окупантів та заробляє на шкільних їдальнях) повідомив, що збирається встановити обладнання для очищення води і продавати маріупольцям до 200 тонн води на добу", - написав радник мера.

За його словами, Тернавський "разом з Іващенко планує запустити не новий осмос, а комунальне обладнання, що забезпечувало безкоштовною водою всі школи та дитячі садки Маріуполя, яке фізично знаходилось на його території".

Як писав УНІАН, ціни на засоби гігієни в магазинах тимчасово окупованого Маріуполя у два-три рази вищі, ніж на підконтрольній території. Мешканці міста, у яких немає ані роботи, ані грошей, не можуть дозволити собі найнеобхідніше.

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