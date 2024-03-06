Петро Яценко зазначив, що чеченці викуповували поранених українців у росіян і обмінювали на своїх.

Чеченці викуповують полонених українців, щоб надалі обміняти на захоплених побратимів. Воїнів ЗСУ вивозять до Грозного після угоди.

"Були випадки, коли чеченці викуповували наших поранених у російській армії, вивозили їх у Грозний, а потім обмінювали на своїх", - цитує представника Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петра Яценка британське видання The Times.

При цьому наголошується, що в Женевській конвенції немає окремої статті, яка забороняє торгівлю військовополоненими, але це, ймовірно, суперечить договору, в якому в загальних рисах зазначено, що "жодна спеціальна угода не повинна негативно впливати на становище військовополонених".

Відео дня

У статті зазначено, що понад 10 000 "кадирівців" воювали проти українців. Вони були помічені в боях за Маріуполь, Сєвєродонецьк і Лисичанськ у перші місяці повномасштабної війни, але зараз вони займаються охороною правопорядку і логістичними операціями далеко від лінії фронту.

Окупанти розстрілюють полонених українців

На фронті зафіксовано одразу кілька епізодів, коли російські військові вбили полонених українців. Так, під час захоплення Авдіївки росіяни вбили шістьох важкопоранених українців, які не могли вийти з позицій самостійно. Пізніше на північний схід від окупованого Соледара росіяни розстріляли ще двох українців. Крім того, біля села Работине на Запоріжжі росіяни стратили трьох бранців.

24 лютого український омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив про розстріл у Бахмутському районі групи українських військовополонених російськими окупантами. Омбудсмен опублікував відео з безпілотника, на якому видно, як окупанти розстрілюють 7 полонених українських військовослужбовців.

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