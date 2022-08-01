Двоє чоловіків були завербовані російськими спецслужбами під час повномасштабного вторгнення в Україну.

Служба безпеки України затримала двох російських агентів, які шукали "слабкі місця" в оборонних рубежах Сумщини.

Про це повідомив прес-центр СБУ.

"Зловмисники збирали інформацію щодо місць дислокації, кількості військових та озброєння, а також наявних укріплень українських Сил оборони. За оперативною інформацією, ці дані ворог планував використати для можливого переправлення на територію регіону диверсійно-розвідувальних груп. Двоє чоловіків були завербовані російськими спецслужбами під час повномасштабного вторгнення в Україну. Вони інформували своїх кураторів щодо ситуації у прикордонні", - мовиться у повідомленні.

Як зазначили в СБУ, зловмисники здійснювали фото- і відеофіксацію військових об’єктів та передавали файли із прив’язкою до місцевості працівникам ФСБ.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Як повідомляв УНІАН, двом харків’янам повідомлено про підозру за фактом поширення інформації про переміщення, рух, розташування Збройних сил України.

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