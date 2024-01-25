За словами нацгвардійця 4-ї бригади НГУ "Рубіж", росіяни останні кілька днів намагаються "рясно поливати боєприпасами, яких у них, на жаль, вистачає і їх більше ніж у нас".

Ворожі війська посилюють обстріли з важкої далекобійної артилерії на східному напрямку, північніше Бахмута. Про це в ефірі Еспресо розповів офіцер артилерії 4-ї бригади НГУ "Рубіж" Володимир Назаренко.

За його словами, росіяни останні кілька днів намагаються "рясно поливати боєприпасами, яких у них, на жаль, вистачає і їх більше ніж у нас".

"Й цією великою кількістю боєприпасів вони намагаються руйнувати великі площини, але знову ж таки, ми вираховуємо їх, намагаємося завдавати ударів, знищувати, протидіяти. ... Ми розуміємо, що швидкість контрбатарейної роботи береже життя кожного українського солдата-піхотинця, який перебуває там, де ворог намагається поцілити", - розповів військовий.

Він також зазначив, що найголовніше у контрбатарейній боротьбі - виявити ворожий вогневий засіб, яким він веде вогонь, і для цього є доволі багато засобів - зокрема, артилерійські радари, засоби артрозвідки та БПЛА.

"Чим більше озброєння ворога, тим пріоритетніше його знищити. Знову ж таки, знищення озброєння ворога береже життя кожному українському герою і зменшує можливості армії окупанта з обстрілювання, руйнації мирних міст, всього, що є на лінії фронту. І візуальне, звукове спостереження, усі ці аспекти допомагають знаходити вчасно й швидко ворожі гармати й відправляти по них наш подарунок такого ж калібру, або більшого для того, щоб тим оркам було непереливки", - підкреслив Назаренко.

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